أكبر أزمة نازحين داخلياً في العالم.. "الفاو": السودان يواجه مجاعة وهذا هو الحل

وحثَّت المنظمة على الوقف الفوري للأعمال العدائية في السودان، والتوسع السريع في وصول المساعدات الغذائية والنقدية والزراعية الطارئة، مؤكدة أهمية تلبية الاحتياجات في المناطق المتضرّرة، وتجنُّب خطر اتساع نطاق المجاعة إلى مناطق أخرى في أنحاء السودان.