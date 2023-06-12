بدء محاكمة "نتنياهو" في قضايا احتيال وخيانة الأمانة

ويُعتبر "لبيد" شاهدًا مهمًّا فيما يُعرف باسم "الملف 1000"، الذي اتُّهم فيه رئيس الوزراء بالاحتيال وخيانة الأمانة بعد تلقيه هدايا فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شيكل (180 ألف يورو) بين 2007 و2016 من أثرياء، مقابل خدمات مالية أو شخصية، بمن فيهم منتج هوليوود الإسرائيلي أرنون ميلشان.