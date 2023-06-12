بدء محاكمة "نتنياهو" في قضايا احتيال وخيانة الأمانة

أدلى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بشهادته أمام المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة، في إطار المحاكمة التي انطلقت اليوم الاثنين بشأن قضايا فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبُثَّ وصول لبيد إلى المحكمة على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون في بداية المحاكمة التي ستستمر ثلاثة أيام، وفقًا لـ"فرانس برس".
ويُعتبر "لبيد" شاهدًا مهمًّا فيما يُعرف باسم "الملف 1000"، الذي اتُّهم فيه رئيس الوزراء بالاحتيال وخيانة الأمانة بعد تلقيه هدايا فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شيكل (180 ألف يورو) بين 2007 و2016 من أثرياء، مقابل خدمات مالية أو شخصية، بمن فيهم منتج هوليوود الإسرائيلي أرنون ميلشان.
و"لبيد" الذي تولى في تلك الفترة حقيبة وزير المالية سيشهد عن العلاقة بين "ميلشان" و"نتنياهو" حينما رفض طلب "نتنياهو" مرتين تمديد سريان قانون الإعفاءات الضريبية للعائدين من خارج البلاد بهدف منح امتيازات لصديقَيْه "ميلشان" وجيمس باكر.