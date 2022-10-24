للمرة الأولى نهارًا.. غارات إسرائيلية تضرب مواقع عسكرية بمحيط العاصمة السورية

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة السورية دمشق أن الغارات الإسرائيلية استهدفت اجتماعًا، ضمَّ ثلاثة قياديين تابعين لـ"الحرس الثوري الإيراني"، و"حزب الله اللبناني" في مزارع الديماس بمحيط العاصمة السورية دمشق، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، تُعدُّ هذه المرة الأولى التي تقصف فيها إسرائيل نهارًا، وتصدت المضادات الجوية السورية للغارات الإسرائيلية من قواعد الدفاع الجوي في محيط مدينة الكسوة وقواعد جبل قاسيون وطريق بيروت لثلاثة صواريخ، فيما تسبب الصاروخ الرابع بدمار في البناء الذي يضم الاجتماع.
وذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) أن إسرائيل استهدفت بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ظهر اليوم.
وقال مصدر عسكري سوري إن صواريخ إسرائيلية أصابت أهدافًا قرب العاصمة السورية دمشق أمس الاثنين في هجوم نادر في وضح النهار.
وأضاف المصدر بأن صواريخ عدة أصابت مناطق حول دمشق بعد ظهر اليوم بفترة وجيزة، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددًا منها.
وقال إن "الهجوم أدى إلى إصابة جندي بجروح، وإلحاق بعض الأضرار المادية"، فيما أحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.
وقالت مصادر دبلوماسية ومخابراتية في المنطقة لرويترز إن إسرائيل كثفت الضربات على مطارات سورية، منها مطار دمشق الدولي؛ لتعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوي لإيصال الأسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان، ومنهم حزب الله.