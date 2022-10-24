للمرة الأولى نهارًا.. غارات إسرائيلية تضرب مواقع عسكرية بمحيط العاصمة السورية

وتفصيلاً، تُعدُّ هذه المرة الأولى التي تقصف فيها إسرائيل نهارًا، وتصدت المضادات الجوية السورية للغارات الإسرائيلية من قواعد الدفاع الجوي في محيط مدينة الكسوة وقواعد جبل قاسيون وطريق بيروت لثلاثة صواريخ، فيما تسبب الصاروخ الرابع بدمار في البناء الذي يضم الاجتماع.