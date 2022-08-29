"التعاون الإسلامي" تحثّ على دعم الإغاثة في باكستان وأفغانستان والسودان والصومال

وفيما يخص أفغانستان، بلغ عدد الموتى من الفيضانات حوالي 200 شخص، مما أثر سلباً على المجتمعات المحلية التي تعرضت سابقاً للدمار الناجم عن الزلزال الذي شهدته البلاد في يونيو من هذا العام، فيما أحدثت الأمطار الغزيرة أضراراً كبيرة في السودان تسببت في وفاة حوالي 100 شخص وأجبرت الآلاف على ترك منازلهم التي غمرتها مياه الفيضانات.