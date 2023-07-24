الأمم المتحدة تبدأ محادثات مع كوريا الشمالية حول الجندي الأميركي المتسلل عبر الحدود

أعلنت قيادة الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، أنها بدأت محادثات مع كوريا الشمالية بشأن الجندي الأميركي ترافيس كينغ الذي يعتقد أنه معتقل في كوريا الشمالية بعد دخوله إليها بشكل غير قانوني.