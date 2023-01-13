حملة أممية لمساعدة 30 مليون طفل حول العام يعانون سوء التغذية

أطلقت خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك، حملة إنسانية بعنوان "قبل فوات الأوان"؛ لجمع الأموال لمساعدة 30 مليون طفل يعانون سوء تغذية حاداً في 15 بلداً هي "الأكثر تضرراً".
وتسعى الحملة إلى منع سوء التغذية الحاد لدى الأطفال وكشف حالاته وعلاجها، فيما طالب مسؤولون أمميون بمواجهة هذه الأزمة عبر "حلول مجربة"، مؤكدين أن "أزمة الغذاء العالمية هي أيضاً أزمة صحية، فسوء التغذية يؤدي إلى المرض، والمرض يؤدي إلى سوء تغذية".
وأكّدت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك، أن "أكثر من 30 مليون طفل في البلدان الـ15 الأكثر تضرراً، يعانون الهزال -أي سوء التغذية الحاد- ويعاني 8 ملايين من هؤلاء الأطفال، الهزال الشديد، وهو أكثر أشكال نقص التغذية فتكاً".
والبلدان الـ15 المتضررة، هي: أفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد والكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وهايتي وكينيا ومدغشقر ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن.
ويؤدي الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية، إلى تفاقم نقص الغذاء، ويعوق الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة. وأدّت النزاعات وتغير المناخ وجائحة كورونا إلى تفاقم الوضع، وفقاً لتلك الوكالات.