حملة أممية لمساعدة 30 مليون طفل حول العام يعانون سوء التغذية

وأكّدت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك، أن "أكثر من 30 مليون طفل في البلدان الـ15 الأكثر تضرراً، يعانون الهزال -أي سوء التغذية الحاد- ويعاني 8 ملايين من هؤلاء الأطفال، الهزال الشديد، وهو أكثر أشكال نقص التغذية فتكاً".