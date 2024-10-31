البرلمان العربي: حظر كيان الاحتلال الإسرائيلي لنشاط الأونروا جريمة ضد الإنسانية

وشدد رئيس البرلمان محمد أحمد اليماحي، في بيان له اليوم، على الدور المهم والكبير لوكالة (الأونروا) التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وتجويع غير مسبوق.