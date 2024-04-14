رسالة تهديد لواشنطن وتدمير موقعين عسكريين.. "إيران وإسرائيل".. هجمات وردّ وقلق

وكشف "باقري" أن الضربات الإيرانية على إسرائيل حققت إصابات مباشرة وقال: "حققنا إصابات مباشرة في الهجوم الذي حاولنا أن يكون عقابيًّا، ولم نستهدف فيه سوى القواعد العسكرية".