رسالة تهديد لواشنطن وتدمير موقعين عسكريين.. "إيران وإسرائيل".. هجمات وردّ وقلق

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري: إن "رد إيران سيكون بالتأكيد أوسعَ بكثير، إن حاولت إسرائيل الرد على هجمات الليلة الماضية".
وأضاف "باقري": "عملياتنا ركزت على القاعدة الجوية التي انطلقت منها الطائرات الإسرائيلية التي اعتدت على قنصليتنا".
وقال: "بعثنا رسالة لواشنطن عبر السفارة السويسرية؛ مفادها أنه إذا تعاونت مع إسرائيل في تحركاتها المقبلة المحتملة؛ فلن تتمتع قواعدها بأي أمن، وسنتعامل معها أيضًا".
وكشف "باقري" أن الضربات الإيرانية على إسرائيل حققت إصابات مباشرة وقال: "حققنا إصابات مباشرة في الهجوم الذي حاولنا أن يكون عقابيًّا، ولم نستهدف فيه سوى القواعد العسكرية".
وأوضح رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن الهجوم الإيراني أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.
وكانت وسائل الإعلام الرسمي الإيراني قد قالت إن قاعدة جوية إسرائيلية في النقب، تعرضت "لأضرار جسيمة" في الهجوم الإيراني.
وحذّرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن طهران لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات الدفاعية لحماية مصالحها في مواجهة أي عدوان.
وكان مصدر لـ"سكاي نيوز عربية" قد كشف عن أن الولايات المتحدة كانت على معرفة سابقة بموعد الرد الإيراني على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، إضافة إلى مواقع الصواريخ والمسيرات الإيرانية منذ صباح السبت.
وأضاف المصدر أن عددًا من دول المنطقة نصحت الولايات المتحدة بضرورة إقناع إسرائيل بعدم الرد على الهجوم الإيراني.
وأشار إلى أن واشنطن قامت بإبلاغ ما لديها من معلومات لإسرائيل وعدد من الدول الصديقة؛ مضيفًا أن الولايات المتحدة لديها قلق كبير من رد إسرائيل على إيران وتفاقم الأوضاع في المنطقة.