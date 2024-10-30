الاحتلال يجبر نازحين بغزة على خلع ملابسهم.. ويحتجزهم في العراء البارد لساعات

ووفقًا لـ"خلف"، طُلب من الرجال في الحشد الذين شوهدوا في الصورة التقدم خمسة في كل مرة، لكي يتم فحصهم من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، قبل السماح لهم بالمتابعة إلى مدينة غزة، التي تم تحديدها من قِبل الجيش الإسرائيلي كمكان آمن، واختير بعض الأفراد للاحتجاز بينما تم إطلاق سراح آخرين.