"بالكاد في المستوى الثاني".. تحذير أمريكي لبريطانيا من تراجع القدرة القتالية لجيشها

نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (الاثنين)، أن جنرالًا أمريكيًا رفيع المستوى، حذّر وزير الدفاع بن والاس من أن جيش بريطانيا لم يعد قوة قتالية عالية المستوى.