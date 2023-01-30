"بالكاد في المستوى الثاني".. تحذير أمريكي لبريطانيا من تراجع القدرة القتالية لجيشها

نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (الاثنين)، أن جنرالًا أمريكيًا رفيع المستوى، حذّر وزير الدفاع بن والاس من أن جيش بريطانيا لم يعد قوة قتالية عالية المستوى.
وذكرت المصادر أن الجنرال الأمريكي صنّف مستويات الجيوش، فوضع الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا في المستوى الأول، فيما وضع ألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا في المستوى الثاني.
وأضافت أن الجنرال قال لـ بن والاس: "أنتم لستم في المستوى الأول، أنتم بالكاد في المستوى الثاني".
ولفتت المصادر إلى وجوب وقف التراجع في القدرات القتالية للجيش البريطاني، الذي يأتي بعد عقود من تقليل الإنفاق الدفاعي لتوفير الأموال، وإلى ضرورة إعادة بناء القوات بشكل أسرع مما كان مخططًا له بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.
من جانبه، بيّن أحد المصادر أن الولايات المتحدة وباقي الدول في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تدرك أن بريطانيا تخطط لإعادة بناء قواتها، وأنها ستشهد العديد من الاستثمارات الجديدة على مدى السنوات العشر المقبلة.