جريمة جديدة.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، بارتقاء العشرات، وإصابة العديد من المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين، فيما لا زال آخرون تحت الأنقاض، وقد تم نقل الشهداء والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا.