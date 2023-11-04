العالم

جريمة جديدة.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا

لا زال آخرون تحت أنقاض مدرسة "الفاخورة".. نقل الشهداء والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي
جريمة جديدة.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا

استشهد عشراتُ المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي الآلاف من النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، بارتقاء العشرات، وإصابة العديد من المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين، فيما لا زال آخرون تحت الأنقاض، وقد تم نقل الشهداء والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا.

ولم تتوقّف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي؛ فقد كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة الاستهداف الإسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي
غزة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org