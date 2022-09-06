واشنطن: هدفنا منع امتلاك إيران لسلاح نووي.. ومستعدون لكل السيناريوهات

أكد العديد من المسؤولين الإيرانيين أخيرًا، ومن مختلف المستويات، أن طهران لن تقبل بالعودة إلى الاتفاق ما لم تتلق ضمانات أكيدة وواضحة برفع كامل العقوبات، فضلاً عن وقف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع مشبوهة عثر فيها على آثار يورانيوم قبل سنوات.