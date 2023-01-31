مخاوف من تحوّل أوكرانيا من الدفاع عن نفسها إلى الهجوم ضدّ روسيا

هذه المواقف توضح أن الغاية الغربية هي تقديم الأسلحة لأوكرانيا بالقدر الذي يمكنها من الدفاع عن نفسها فقط، ولا يسمح لها بفتح جبهة هجومية مع روسيا، التي لم تنجح في تحقيق غاياتها رغم مرور عامٍ كاملٍ على بدء الحرب.