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"مسام": انتزاع 2815 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة
قال: الفرق نزعت الأسبوع الماضي 456 ذخيرة و146 لغماً
أعلنت غرفة عمليات مشروع "مسام"، أن الفرق الميدانية نزعت الأسبوع الماضي 625 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية هذا الشهر حتى 28 منه 2815.
وقالت عمليات "مسام" في بيان لها، إن الفرق نزعت الأسبوع الماضي 456 ذخيرة غير منفجرة و146 لغماً مضاداً للدبابات.
وجاء في بيان عمليات "مسام"، أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع تمكنت منذ بداية هذا الشهر حتى يوم 28 منه 2337 ذخيرة غير منفجرة و441 لغماً مضاداً للدبابات.
كما تمكنت فرق مسام خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر من تطهير 235.6 متر مربع من الأراضي اليمنية لتصل بذلك المساحة الإجمالية التي تمّ تطهيرها منذ بداية الشهر حتى الآن 748.277 متراً مربعاً.