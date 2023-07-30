"مسام": انتزاع 2815 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة

كما تمكنت فرق مسام خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر من تطهير 235.6 متر مربع من الأراضي اليمنية لتصل بذلك المساحة الإجمالية التي تمّ تطهيرها منذ بداية الشهر حتى الآن 748.277 متراً مربعاً.