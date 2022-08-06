عبر دولة عربية.. طريق روسي جديد لبيع النفط بعيدًا عن العقوبات

وبعد بضع ساعات من نفس اليوم، حملت سفينة أخرى شحنة من الميناء نفسه، والتي "ربما تضمنت بعض، أو كل، البراميل الروسية"؛ وفقًا لبيانات تتبع السفن التي رصدتها "بلومبيرغ".