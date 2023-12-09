بعد فيديو "حماس".. جيش الاحتلال يؤكّد فشلَ عملية لتحرير رهائن في غزة

اعترف المتحدّث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاغاري، بفشل عملية لتحرير رهائن في غزة، ولم يقدّم مزيدًا من التفاصيل حول العملية، مكتفيًا بالقول: إنها "فشلت ولم يتم إنقاذ أي رهائن".