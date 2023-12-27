نفت تصريحات "الحرس الثوري".. "حماس": "طوفان الأقصى" لم تكن رداً على مقتل "سليماني"

وفي وقت سابق اليوم، زعم الحرس الثوري الإيراني، أن عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة "حماس" ضد "إسرائيل" في 7 أكتوبر الماضي، كانت ضمن عمليات الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.