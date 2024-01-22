"الأونروا" تحذّر: الأوبئة والأمراض ستفتك بالنازحين في قطاع غزة

وأشارت إلى أن أعداد النازحين الذين أصيبوا بالأمراض المعدية لا يمكن حصرها في ظل عدم توافر المستلزمات الطبية والمواد الكافية لإجراء الفحوصات الطبية، كما قدرت مؤسسات صحية فلسطينية إصابة نحو 700 ألف فلسطيني في القطاع بالأمراض المعدية، منها الوباء الكبدي وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، والأمراض الجلدية، وتسجيل مئات حالات الوفاة للحوامل بسبب الإجهاض، لافتة أن 60 ألف امرأة حامل يقمن في مراكز الإيواء، وتم تسجيل ولادة نحو 20 ألف طفل في تلك المراكز منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.