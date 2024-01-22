"الأونروا" تحذّر: الأوبئة والأمراض ستفتك بالنازحين في قطاع غزة

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من استمرار تفشي الأمراض المعدية في أوساط النازحين في مراكز الإيواء التابعة لها في قطاع غزة، التي نزح إليها نحو 1.9 مليون فلسطيني، للاحتماء من القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم 108 على التوالي.
وقدّرت وزارة الصحة الفلسطينية في حصيلة أولية لها إصابة نحو 8 آلاف نازحٍ ونازحة بالوباء الكبدي الفيروسي داخل مراكز الإيواء، بسبب حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء، التي تتركز وسط وجنوب القطاع، في ظروف صحية ومعيشية صعبة ومعقدة للغاية.
وأشارت إلى أن أعداد النازحين الذين أصيبوا بالأمراض المعدية لا يمكن حصرها في ظل عدم توافر المستلزمات الطبية والمواد الكافية لإجراء الفحوصات الطبية، كما قدرت مؤسسات صحية فلسطينية إصابة نحو 700 ألف فلسطيني في القطاع بالأمراض المعدية، منها الوباء الكبدي وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، والأمراض الجلدية، وتسجيل مئات حالات الوفاة للحوامل بسبب الإجهاض، لافتة أن 60 ألف امرأة حامل يقمن في مراكز الإيواء، وتم تسجيل ولادة نحو 20 ألف طفل في تلك المراكز منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
في سياق متصل، تعيش المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة حالة انهيار لمنظومتها الصحية؛ نظراً لعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل العدد الكبير من الجرحى والمرضى الذين هم بحاجة ماسة للعلاج، حيث اقترب عددهم من 450 ألف جريح ومريض، بينهم 350 ألف مصاب بالأمراض المزمنة، منها الفشل الكلوي والسكر والسرطان.
وأكدت المستشفيات والمراكز الصحية، التي خرج 83 منها عن الخدمة بشكل كامل، بسبب القصف الإسرائيلي، وسياسة التدمير الممنهجة للاحتلال للمستشفيات والمراكز الصحية، أن كافة الصيدليات في القطاع ومستودعات وزارة الصحة نفدت منها كافة الأدوية، خاصة تلك الخاصة بالأمراض المعدية وأمراض السكري والكلى، محذرة من استمرار تفشي الأمراض، ومن تضاعف حالات الوفاة في صفوف المرضى والجرحى.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد جددت مطالبتها بتدخل دولي عاجل وفتح ممرات إنسانية لنقل نحو 6200 جريح للعلاج خارج القطاع، بسبب عدم توافر العلاج لهم، نتيجة تدمير الاحتلال المستمر للمنظومة الصحية في القطاع.