بينها قصف أحياء سكنية .. 288 خرقًا حوثيًا للهدنة في آخر 72 ساعة

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين) أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 288 خرقاً للهدنة الأممية العسكرية والإنسانية خلال آخر 72 ساعة في جبهات محافظات: الحديدة، وتعز، وأبين، والضالع، وحجة، وصعدة، والجوف، ومأرب.
وأوضح أن الانتهاكات توزّعت بين 87 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و56 خرقاً في حجة، و50 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و37 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و29 خرقاً في جبهات محور تعز، و17 خرقاً شرق حزم الجوف، و7 خروقات في جبهات صعدة، و3 خروقات في محور الضالع، وخرقان في محور أبين.
وبين أن قواته أحبطت أكثر من ثلاث محاولات تسلل في اتجاه مواقع عسكرية غرب حجة، ومحاولة تسلل في اتجاه مواقع في جبهة حلحل لودر بمحور أبين، وأجبرت العناصر الحوثية المتسللة على الفرار، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبـأ".
وأضاف أن بقيّة الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد 3 من جنود الجيش الوطني وإصابة 15 آخرين.
ولفت الجيش الوطني إلى أن القصف المدفعي الحوثي طال الأحياء السكنية في حي الروضة بمدينة تعز الساعة 17:45 ونتج عنها إصابة 11 طفلاً.
وأفاد بأن مليشيا الحوثي استحدثت قنّاصة ومواقع ومرابض مدفعية في الجبهات المحيطة بمدينة تعز وجبهات أخرى متفرقة، إضافة إلى نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.