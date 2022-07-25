بينها قصف أحياء سكنية .. 288 خرقًا حوثيًا للهدنة في آخر 72 ساعة

وأوضح أن الانتهاكات توزّعت بين 87 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و56 خرقاً في حجة، و50 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و37 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و29 خرقاً في جبهات محور تعز، و17 خرقاً شرق حزم الجوف، و7 خروقات في جبهات صعدة، و3 خروقات في محور الضالع، وخرقان في محور أبين.