مجازفة وموقف ضعيف..العزلة تضطر روسيا للقبول بعلاقة غير متوازنة مع الصين

بعد عزلها على نطاق واسع عن أوروبا بسبب الغزو الذي شنّته على أوكرانيا، اضطرت روسيا إلى توجيه اقتصادها على نطاق واسع نحو الصين، مجازِفة في أن تجد نفسها في علاقة غير متوازنة مع بكين، وفي موقف ضعيف أمامها.