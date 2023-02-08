حكومة "طالبان" ترسل مساعدات إلى متضرري الزلزال في تركيا وسوريا

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة حركة طالبان بأفغانستان، اليوم (الأربعاء)، أن الحكومة سترسل مساعدات بقيمة 165 ألف دولار تقريبًا إلى تركيا وسوريا؛ للمساعدة في التعامل مع تبعات زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة وقع هذا الأسبوع.