حكومة "طالبان" ترسل مساعدات إلى متضرري الزلزال في تركيا وسوريا

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة حركة طالبان بأفغانستان، اليوم (الأربعاء)، أن الحكومة سترسل مساعدات بقيمة 165 ألف دولار تقريبًا إلى تركيا وسوريا؛ للمساعدة في التعامل مع تبعات زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة وقع هذا الأسبوع.
وذكرت الوزارة في بيان أنه "من منطلق التعاطف الإنساني والأخوة الإسلامية، تعلن أفغانستان عن تقديم مساعدة مالية بقيمة 10 ملايين أفغانية (111024 دولارًا) لضحايا زلزال تركيا، وخمسة ملايين أفغانية (55512 دولارًا) لضحايا زلزال سوريا"، وفقًا لـ"رويترز".
وتعاني أفغانستان من أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، وتتلقى واحدًا من أكبر برامج المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة.