بينهم 4 في غزة .. مقتل 6 أميركيين شاركوا في القتال مع إسرائيل

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "إن 6 مواطنين أميركيين على الأقل قتلوا منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر"، بحسب ما أوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم (الثلاثاء).