"رويترز": تقدم في اتفاق لإطلاق سراح رهائن في غزة وسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل

نقلت "رويترز" عن القنوات الإخبارية التلفزيونية الرئيسية الثلاث في إسرائيل، اليوم "الأحد"، أن تقدمًا أُحرز نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة.