"رويترز": تقدم في اتفاق لإطلاق سراح رهائن في غزة وسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل

نقلت "رويترز" عن القنوات الإخبارية التلفزيونية الرئيسية الثلاث في إسرائيل، اليوم "الأحد"، أن تقدمًا أُحرز نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة.
وذكرت قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، أن الاتفاق سيشمل إطلاق سراح ما بين "50" إلى "100" امرأة وطفل ومسنّ، على مراحل، خلال فترة توقف للقتال من ثلاثة إلى خمسة أيام.
وأشارت تقارير للقنوات الإخبارية إلى أن إسرائيل ستطلق سراح السجناء الفلسطينيين من النساء والقصر من سجونها، وستدرس السماح بدخول الوقود إلى غزة، مع احتفاظها بالحقّ في استئناف القتال بعد الاتفاق.
من جهته قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ"رويترز": "إن جهودًا متعدّدة تبذل من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة".