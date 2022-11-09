ضربت أهدافًا في غزة وإيران والسودان.. إسرائيل تكشف عن مهام طائراتها المسيرة

كشفت إسرائيل، اليوم "الأربعاء"، عما كان سرًّا على مدى عقدين، وهو أنها استخدمت طائرات مسيرة، ليس فقط في الاستطلاع، وإنما أيضًا في توجيه ضربات في الداخل ضد مسلحين فلسطينيين في غزة، وربما ضد أهداف بعيدة مثل إيران أو السودان.