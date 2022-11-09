ضربت أهدافًا في غزة وإيران والسودان.. إسرائيل تكشف عن مهام طائراتها المسيرة

كشفت إسرائيل، اليوم "الأربعاء"، عما كان سرًّا على مدى عقدين، وهو أنها استخدمت طائرات مسيرة، ليس فقط في الاستطلاع، وإنما أيضًا في توجيه ضربات في الداخل ضد مسلحين فلسطينيين في غزة، وربما ضد أهداف بعيدة مثل إيران أو السودان.
وأمام مؤتمر "يو.في.آي.دي" لتكنولوجيا الطائرات المسيرة السنوي الذي تستضيفه مجلة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، وقال البريجادير جنرال نيري هورويتس، قائد سلاح المدفعية، الذي يتولى تشغيل الطائرات المسيرة إلى جانب القوات الجوية: "اليوم أستطيع أن أتحدث عن هذا علنًا".
وبيّن "هورويتس" أن الطائرات المسيرة المسلحة لا تتيح فحسب قوة نيرانية إضافية لإسرائيل، بل تسمح أيضًا، من خلال منصة واحدة، بالكشف السريع عن الأهداف ومهاجمتها، مثل أطقم الصواريخ في غزة قبل أن تتمكن من شن هجوم على إسرائيل.
وأضاف أن ضربة بطائرة مسيرة قتلت متشددين من مصر، اقتحموا الحدود ودخلوا جنوب إسرائيل في مركبة مدرعة مخطوفة في مايو "أيار" عام 2012؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأشار إلى أن إسرائيل تعزز قوات الطائرات المسيرة لديها، التي تشكل النساء 30 في المئة من أفرادها.
من جانبه أوضح قائد قاعدة بلماحيم الجوية البريجادير جنرال أومري دور، أمام المؤتمر، أن الطائرات المسيرة تمثل الآن 80 في المئة من ساعات الطيران في عمليات الجيش الإسرائيلي.
وسمحت الرقابة الإسرائيلية في يوليو "تموز" الماضي، بنشر معلومات الطائرات المسيرة المسلحة.