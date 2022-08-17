دفع أكبر خزاناته إلى مستويات منخفضة جديدة.. الجفاف يضرب الغرب الأمريكي

وتعود منابع نهر كولورادو إلى جبال روكي الصخرية، ثم يتدفق النهر نحو كولورادو ويوتا وأريزونا ونيفادا وكاليفورنيا وشمال المكسيك قبل أن يصب في البحر، ويغذّيه سقوط الثلوج التي تتكدس في المرتفعات شتاء قبل أن تذوب في الأشهر الحارة. لكن، بفعل التغير المناخي، خفت الأمطار، وأصبحت الثلوج تذوب بوتيرة أسرع، ما يحرم النهر من موارده المائية، بما يصطحب ذلك من تداعيات على عشرات الملايين من السكان والحيازات الزراعية الواسعة.