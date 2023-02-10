تركيا.. البنك الدولي يعلن مساعدات ضخمة لأنقرة

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس؛ في بيان، "نقدّم مساعدة فورية ونُعّد لتقييمٍ سريعٍ للاحتياجات الميدانية العاجلة والهائلة. هذا سيتيح تحديد المجالات ذات الأولوية للنهوض وإعادة إعمار البلاد، في وقتٍ نعد عمليات لتلبية هذه الحاجات".