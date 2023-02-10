تركيا.. البنك الدولي يعلن مساعدات ضخمة لأنقرة

أعلن البنك الدولي عن مساعدات بقيمة 1.78 مليار دولار لتركيا دعماً لجهود الإنقاذ والتعافي بعد الزلزال الضخم الذي هزّها وسوريا المجاورة وأسفر عن سقوط أكثر نحو 22 ألف قتيل.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس؛ في بيان، "نقدّم مساعدة فورية ونُعّد لتقييمٍ سريعٍ للاحتياجات الميدانية العاجلة والهائلة. هذا سيتيح تحديد المجالات ذات الأولوية للنهوض وإعادة إعمار البلاد، في وقتٍ نعد عمليات لتلبية هذه الحاجات".
والقيمة الاجمالية لهذه المساعدة تتألف من 780 مليون دولار قدّمتها مكونات الاستجابة الطارئة لمشروعَيْن موجودَيْن أصلاً في تركيا.
وأوضح البنك الدولي أن هذه "المساعدة ستستخدم لإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية على الصعيد البلدي".
وسيتم تقديم مليار دولار "دعماً للأفراد المتضررين، مع تأمين البنك الدولي دعماً فورياً للنهوض وإعادة الإعمار بعد هذه الكارثة".
وتخشى منظمة الصحة العالمية أزمة انسانية كبرى من شأنها التسبُّب في أضرارٍ تُضاف إلى ما خلفه الزلزال.
وتبدي المنظمات الإنسانية خصوصاً مخاوفها من تفشي وباء الكوليرا الذي عاود الظهور في سوريا.