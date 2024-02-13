تايلاند.. إفراج مبكر مشروط مع مراقبة بسوار إلكتروني لرئيس الوزراء السابق

يشار إلى أنه بعد عودته إلى المملكة في أغسطس الماضي بعد 15 عامًا قضاها في المنفى؛ حصل تاكسين على عفو ملكي تم بموجبه خفض عقوبة السجن الصادرة بحقه من 8 سنوات إلى سنة واحدة، وانتهى به المطاف في السجن يوم 22 أغسطس نفسه. وبحسب وسائل إعلام تايلاندية؛ فإن إطلاق سراحه قد يتم في أي يوم اعتبارًا من السبت المقبل.