تايلاند.. إفراج مبكر مشروط مع مراقبة بسوار إلكتروني لرئيس الوزراء السابق

أعلن وزير العدل التايلاندي تاوي سودسونغ اليوم الثلاثاء، الإفراج المبكر المشروط، ولأسباب صحية على الأغلب، عن رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا، الذي يقضي عقوبة السجن منذ 6 أشهر.
وقال سودسونغ إن تاكسين (74 عامًا) الذي أُودِع السجن قبل 6 أشهر ثم نُقل إلى مستشفى؛ سيحصل على إطلاق سراح مشروط اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع.
وأشار الوزير -وفق "روسيا اليوم" إلى أن المطلَق سراحُه "هو ضمن مجموعة السجناء الذين تَقرر الإفراج عنهم لأنهم في حالة صحية حرجة، أو تزيد أعمارهم على 70 عامًا". وتضم هذه المجموعة 930 سجينًا حصلوا على إفراج مبكر.
يشار إلى أنه بعد عودته إلى المملكة في أغسطس الماضي بعد 15 عامًا قضاها في المنفى؛ حصل تاكسين على عفو ملكي تم بموجبه خفض عقوبة السجن الصادرة بحقه من 8 سنوات إلى سنة واحدة، وانتهى به المطاف في السجن يوم 22 أغسطس نفسه. وبحسب وسائل إعلام تايلاندية؛ فإن إطلاق سراحه قد يتم في أي يوم اعتبارًا من السبت المقبل.
ولم تتضح في الحال التفاصيل الدقيقة لإطلاق سراحه، لكن من المرجح أن يخضع للمراقبة عبر سوار إلكتروني.
وقد تولى "تاكسين" السلطة من 2001 حتى أطاح به الجيش في انقلاب في 2006. وفي 2008، غادر بلده إلى منفى طوعي بقي فيه 15 عامًا لتجنب إدانته بالفساد وسوء استخدام السلطة.
ومن منفاه ظل الملياردير لاعبًا مؤثرًا في الحياة السياسية في بلاده عبر حزب "بيو تاي" الذي تسيطر عليه عائلته والذي استعاد السلطة في أغسطس الماضي.
وتزامَنَ رجوع "تاكسين" إلى بلاده مع عودة حزبه إلى الحكومة في إطار تحالف مع الأحزاب المؤيدة للجيش. ودفع هذا الأمر بكثيرين إلى القول إن عودة تاكسين تمت بموجب اتفاق بين حزبه والجيش.