التهديد الروسي باستخدام الأسلحة النووية يعرّض البشرية لخطر حرب "نهاية العالم"

وأضاف بايدن؛ في حفل لجمع التبرعات في نيويورك "لم نُواجه احتمال حدوث (هرمجدون) منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية" في عام 1962.. معتبراً أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ "لم يكن يمزح" عندما أطلق تلك التهديدات.