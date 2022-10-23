زيلينسكي: قادرون على "إسقاط" المسيّرات والصواريخ الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا شنّت ضربات استهدفت البنية التحتية على نطاق "واسع جداً"، وتعهد بتحسين قدرات الجيش الأوكراني، الذي يبلي بالفعل بلاءً حسناً في إسقاط الصواريخ، بمساعدة من شركاء بلاده.