زيلينسكي: قادرون على "إسقاط" المسيّرات والصواريخ الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا شنّت ضربات استهدفت البنية التحتية على نطاق "واسع جداً"، وتعهد بتحسين قدرات الجيش الأوكراني، الذي يبلي بالفعل بلاءً حسناً في إسقاط الصواريخ، بمساعدة من شركاء بلاده.
وأفاد زيلينسكي؛ في خطابه المسائي المصوّر، بأن "النطاق الجغرافي للقصف المكثّف الأحدث واسع جداً"، مشيراً إلى استهداف الضربات الصاروخية مناطق في غرب ووسط وجنوب أوكرانيا.
وأضاف "بالطبع ليست لدينا القدرة التقنية على تدمير 100 بالمئة من الصواريخ والطائرات المسيّرة الهجومية الروسية. أنا متأكد من أننا سنحقّق ذلك تدريجياً بمساعدة شركائنا. وحاليا نسقط بالفعل أغلبية الصواريخ من طراز كروز وأغلبية الطائرات المسيّرة".
واتهم زيلينسكي؛ موسكو بشن "هجوم كثيف" عبر إطلاق 36 صاروخاً على بلاده ليل الجمعة السبت.