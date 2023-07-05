أوكرانيا تقصف منطقتي كورسك وبيلجورود الروسيتين

أعلن حاكما كورسك وبيلجورود في روسيا أن المنطقتين تعرضتا لنيران من أوكرانيا عبر الحدود، اليوم (الأربعاء)، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا أو مصابين.
وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم بيلجورود، عبر "تليجرام": "في الساعة 07:36 صباحًا بالتوقيت المحلي بلدة فالويكي تتعرض لنيران القوات المسلحة الأوكرانية"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف "جلادكوف": "أنظمة الدفاع الجوي عملت بنجاح، لكن أضرارًا مادية وقعت على الأرض".
من جهته، ذكر رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الواقعة إلى الشمال من بيلجورود وعلى الحدود مع أوكرانيا، أن "مدرسةً ومنزلًا تضررا عندما تعرضت قرية تيوتكينو للنيران"، دون أن يحدد طبيعة الهجوم.