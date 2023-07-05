أوكرانيا تقصف منطقتي كورسك وبيلجورود الروسيتين

من جهته، ذكر رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الواقعة إلى الشمال من بيلجورود وعلى الحدود مع أوكرانيا، أن "مدرسةً ومنزلًا تضررا عندما تعرضت قرية تيوتكينو للنيران"، دون أن يحدد طبيعة الهجوم.