الرئيس الروسي يصل إلى الصين لبحث الشراكة بين البلدين

من جهته بيّن الكرملين أن الرئيس الروسي قد يستعرض مع نظيره الصيني "شي جين بينج" تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتطورات حرب إسرائيل على القطاع، خاصة بعدما انتقدت الدولتان موقف تل أبيب، ودعتا إلى وقف إطلاق النار.