الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ماضية في ضم الضفة الغربية

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، اليوم: هذه الجرائم تترافق مع حملة تضليل إسرائيلية واسعة النطاق يقودها المستوى الرسمي في دولة الاحتلال بهدف إزاحة البُعد السياسي التفاوضي للصراع وطرق حله، واستبداله بمفاهيم ومقولات وخزعبلات من شأنها تكريس الاحتلال والاستيطان، وكسب مزيد من الوقت لاستكمال ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.