6 قتلى في قصف إسرائيلي لمواقع تابعة لمليشيات إيرانية بمحيط مطار دمشق

قُتِل ستة مسلحين بينهم جنود تابعين للنظام السوري؛ جراء قصف إسرائيلي استهدف في وقت مبكر، اليوم (الخميس) مواقع تابعة لمليشيات موالية لإيران قرب دمشق، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في هجوم هو الرابع من نوعه خلال الشهر الحالي.

وبيّن المرصد على موقعه أن قصفًا إسرائيليًّا صاروخيًّا استهدف مواقع ومستودعات تابعة لمليشيات موالية لإيران في محيط مطار دمشق الدولي.

وأضاف أن القصف طال أيضاً منظومة دفاع جوي ضمن المنطقة الممتدة بين الكسوة والسيدة زينب جنوب دمشق.

وأوضح أن القصف تسبب في مقتل ستة أشخاص، هم جنديان وأربعة مسلحين موالين لإيران، لم يتمكّن من تحديد جنسياتهم بعدُ.قُتِل ستة مسلحين بينهم جنود تابعين للنظام السوري؛ جراء قصف إسرائيلي استهدف في وقت مبكر، اليوم (الخميس) مواقع تابعة لمليشيات موالية لإيران قرب دمشق، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في هجوم هو الرابع من نوعه خلال الشهر الحالي.

وبيّن المرصد على موقعه أن قصفًا إسرائيليًّا صاروخيًّا استهدف مواقع ومستودعات تابعة لمليشيات موالية لإيران في محيط مطار دمشق الدولي.

وأضاف أن القصف طال أيضاً منظومة دفاع جوي ضمن المنطقة الممتدة بين الكسوة والسيدة زينب جنوب دمشق.

وأوضح أن القصف تسبب في مقتل ستة أشخاص، هم جنديان وأربعة مسلحين موالين لإيران، لم يتمكّن من تحديد جنسياتهم بعدُ.