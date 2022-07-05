60 رصاصة وصراخ وضحايا.. هكذا سقط "مُطلِق النار بشيكاغو" بعد تعقب!

وقالت أماراني جارسيا، التي كانت في العرض مع ابنتها الصغيرة، في تصريح للذراع المحلية لشبكة إيه.بي.سي: إنها سمعت صوت إطلاق نار من مكان قريب، ثم توقف بسبب ما تظن أنه إعادة تذخير السلاح، ثم سمعت المزيد من الطلقات.