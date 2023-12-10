حرب غزة تكبد "إسرائيل" عجزاً في الميزانية خلال نوفمبر بـ 4,5 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم (الأحد)، أن "إسرائيل" سجّلت عجزاً في الميزانية قدره 16.6 مليار شيقل (4.5 مليار دولار) في نوفمبر.
وأوضحت الوزارة أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل الحرب المستمرة منذ شهرين ضد حركة "حماس" في غزة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبينت أنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع العجز خلال الاثني عشر شهراً السابقة إلى 3.4% في نوفمبر من 2.6% في أكتوبر.
وأضافت أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.6% الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى التأجيلات الضريبية نتيجة للحرب التي بدأت في 7 أكتوبر.
من جانبه، توقع مصدر بالوزارة أن العجز لعام 2023 سينتهي عند حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي.