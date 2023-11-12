قتلى بالضفة وتجدد القصف والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

سقط المزيد من الضحايا جراء الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة للأسبوع السادس على التوالي؛ فيما تجدد القصف والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الأحد، مع استمرار عمليات المداهمة في العديد من مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.