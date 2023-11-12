قتلى بالضفة وتجدد القصف والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

سقط المزيد من الضحايا جراء الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة للأسبوع السادس على التوالي؛ فيما تجدد القصف والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الأحد، مع استمرار عمليات المداهمة في العديد من مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.
وتفصيلًا، أفادت تقارير صباح اليوم الأحد بتجدد القصف والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة؛ فيما تحدثت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن سقوط قتلى وجرحى جراء غارات إسرائيلية ليلية على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.
وبحسب حصيلة غير نهائية؛ ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 11.100 قتيل، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة.
وفجّرت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مركبة واعتقلت 4 شبان، من بينهم أمين سر حركة فتح من بلدة برقة شمال غرب نابلس.