أمريكا طالبت الصين بالضغط على إيران لوقف هجمات الحوثيين على السفن

طلبت الولايات المتحدة من الصين الضغط على إيران لكبح جماح الحوثيين، ووقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بحسب ما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن مسؤولين أمريكيين.
وأوضح المسؤولون أن واشنطن أثارت الأمر مرارًا وتكرارًا مع كبار المسؤولين الصينيين في الأشهر الثلاثة الماضية، وطلبوا منهم نقل تحذير إلى إيران بعدم تأجيج التوترات في الشرق الأوسط، على خلفية حرب "إسرائيل" على غزة.
وأضافوا أنه لا توجد أدلة تُذكر على أن الصين مارست أي ضغوط على إيران لكبح جماح الحوثيين، باستثناء بيان معتدل أصدرته بكين الأسبوع الماضي، يدعو الأطراف المعنية إلى ضمان المرور الآمن للسفن التي تبحر عبر البحر الأحمر.