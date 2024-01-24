أمريكا طالبت الصين بالضغط على إيران لوقف هجمات الحوثيين على السفن

وأوضح المسؤولون أن واشنطن أثارت الأمر مرارًا وتكرارًا مع كبار المسؤولين الصينيين في الأشهر الثلاثة الماضية، وطلبوا منهم نقل تحذير إلى إيران بعدم تأجيج التوترات في الشرق الأوسط، على خلفية حرب "إسرائيل" على غزة.