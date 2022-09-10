"غازبروم": شحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا اليوم

كانت غازبروم، قد أكّدت الأسبوع الماضي، أن تسليمات الغاز الطبيعي من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي هبطت بنسبة 48% حتى الآن هذا العام، وإن مجمل الانخفاض يبلغ 49% إذا أُدرجت المملكة المتحدة.