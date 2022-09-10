"غازبروم": شحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا اليوم

قالت شركة غازبروم الروسية، إنها ستشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم، مقارنة بـ 42.5 مليون متر مكعب أمس الجمعة، وفقا لـ"رويترز".
كانت غازبروم، قد أكّدت الأسبوع الماضي، أن تسليمات الغاز الطبيعي من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي هبطت بنسبة 48% حتى الآن هذا العام، وإن مجمل الانخفاض يبلغ 49% إذا أُدرجت المملكة المتحدة.
وهدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بقطع كل إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرض التكتل سقفاً لسعر الغاز الروسي، مما يثير مخاطر بتوزيع الغاز بنظام الحصص في بعض من أغنى دول العالم هذا الشتاء.