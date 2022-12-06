"عضو بالكونجرس": "بايدن" سيعلن موقفه من الترشح لولاية ثانية بداية 2023

وأضاف كلاين، لصحيفة The Wall Street Journal، خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين، أنه يتوقع ترشح بايدن لولاية ثانية، مشيرًا إلى أنه كأكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة بسن الـ 82 يتشاور مع عائلته بهذا الشأن، وأنه إذا تولى السلطة مجددًا فسيكون في عمر الـ 86 مع انتهاء ولايته الثانية، وسيتخذ قراره النهائي بداية العام الجديد بعد انتهاء موسم العطلات وفق الفرنسية.