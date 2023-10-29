عودة محدودة للإنترنت في غزة بعد يومين من الانقطاع

كما أعلنت “بالتل”، مجموعة الاتصال الرئيسة العاملة في قطاع غزة، وشركة “جوال” التابعة لها، عبر فيسبوك، عن “العودة التدريجية لخدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية وبالإنترنت) التي انقطعت في قطاع غزة بسبب القصف مساء الجمعة”.