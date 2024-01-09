"الصحة العالمية": مستشفيات جنوب ووسط غزة معرضة للانهيار

ولا يعمل إلا ثلث مستشفيات غزة تقريباً، وبعضها يعمل جزئياً فقط، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر منذ شهور على القطاع، ويحتدم القتال في وسط وجنوب غزة، مما يزيد الضغوط على المستشفيات المثقلة بالأعباء، والتي لا تزال مفتوحة.