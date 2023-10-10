"بايدن": لا مكان للكراهية ضد المسلمين أو اليهود.. ومستعدون لنقل أي أصول عسكرية لإسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمة من البيت الأبيض حول الحرب في غزة، أنه "لا مكان للكراهية في أمريكا ضد المسلمين أو اليهود".
وفي التفاصيل، قال بايدن إن أمريكا مستعدة "لنقل أي أصول عسكرية أمريكية إلى إسرائيل كلما تطلب الأمر".
وذكر الرئيس الأمريكي، أنه سيطلب من الكونغرس "اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "أمريكا عززت مواقعها في الشرق الأوسط للردع".
وأوضح أن حركة حماس "قتلت 14 أمريكيًا"، و"اعتقلت أمريكيين آخرين" خلال هجومها على المستوطنات، معتبرًا أن الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل كان "شرًا مطلقًا".
وقال "ثمة لحظات في هذه الحياة، وأعني ذلك حرفيًا، عندما يطلق العنان لشر مطلق على هذا العالم... هذا العمل هو شر مطلق".
وقبل الكلمة، قال بايدن إنه ناقش دعم إسرائيل في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بعد اجتماعه مع فرق الأمن القومي الأمريكية "لتوجيه الخطوات التالية".
وكتب بايدن في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الإدلاء بتصريحات علنية حول الوضع في إسرائيل "تواصلنا مع رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة التنسيق لدعم إسرائيل".
ومن جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن الرئيس بايدن يعتزم إرسال كبير دبلوماسييه إلى إسرائيل في مهمة عاجلة لإبداء الدعم الأمريكي بعد الهجوم الذي شنه مسلحو حركة حماس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن من المقرر أن يتوجه في الأيام المقبلة إلى إسرائيل لنقل رسالة تضامن ودعم، وفقًا للعربية نت.
وأضاف أن بلينكن "سيتحدث أيضًا عن الموارد الإضافية التي يمكننا تقديمها لهم (الإسرائيليين)"، ومن المقرر أن يغادر بلينكن الأربعاء، ويصل إسرائيل الخميس.
ووصلت حاملة الطائرة الأمريكية "جيرالد فورد" إلى أقصى شرق البحر المتوسط، ضمن مساعي توفير الدعم الجوي أو خيارات الضربات بعيدة المدى لإسرائيل إذا طلبت ذلك، وأيضًا لزيادة الوجود العسكري الأمريكي من أجل منع الحرب المستمرة منذ أربعة أيام بين حركة حماس وإسرائيل من التحول إلى صراع إقليمي أكثر خطورة، حسب ما قال مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس".
وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسألة الوصول قبل الإعلان الرسمي عنها.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الطائرات الحربية والمدمرات والطرادات الأمريكية التي أبحرت مع حاملة الطائرة "جيرالد فورد" ستنفذ عمليات بحرية وجوية يمكن أن تتراوح بين جمع المعلومات الاستخبارية والاعتراضات والضربات بعيدة المدى.
وقال مسؤولون دفاعيون أمريكيون إن الولايات المتحدة قد تنشر حاملة طائرات ثانية بالقرب من إسرائيل، وهو تصعيد للجهود العسكرية الأمريكية لردع القوى الإقليمية عن الانضمام إلى الحرب بين حماس وإسرائيل.
وكان من المقرر منذ أشهر أن تبحر السفينة "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" والسفن المرافقة لها هذا الأسبوع إلى الشرق الأوسط.
وقال مسؤولون دفاعيون إنه من المتوقع أن تصل إلى الشرق الأوسط خلال أسبوعين تقريبًا، وإن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تدرس، لكنها لم تقرر رسميًا بعد، ما إذا كانت مجموعة ايزنهاور ستحل محل فورد أم ستبقى المجموعتان في المنطقة نفسها.