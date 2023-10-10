"بايدن": لا مكان للكراهية ضد المسلمين أو اليهود.. ومستعدون لنقل أي أصول عسكرية لإسرائيل

ووصلت حاملة الطائرة الأمريكية "جيرالد فورد" إلى أقصى شرق البحر المتوسط، ضمن مساعي توفير الدعم الجوي أو خيارات الضربات بعيدة المدى لإسرائيل إذا طلبت ذلك، وأيضًا لزيادة الوجود العسكري الأمريكي من أجل منع الحرب المستمرة منذ أربعة أيام بين حركة حماس وإسرائيل من التحول إلى صراع إقليمي أكثر خطورة، حسب ما قال مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس".