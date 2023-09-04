الأمم المتحدة تتوقع فرار 1,8 مليون لاجئ من السودان بحلول نهاية 2023

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم (الاثنين)، نداء لجمع مليار دولار للإسهام في توفير مساعدات للفارين من العنف في السودان، متوقعة وصول أكثر من 1.8 مليون شخص إلى 5 من دول جوار السودان بحلول نهاية العام الجاري.