الأمم المتحدة تتوقع فرار 1,8 مليون لاجئ من السودان بحلول نهاية 2023

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم (الاثنين)، نداء لجمع مليار دولار للإسهام في توفير مساعدات للفارين من العنف في السودان، متوقعة وصول أكثر من 1.8 مليون شخص إلى 5 من دول جوار السودان بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضحت المفوضية أن أكثر من مليون شخص فروا من السودان إلى دول مجاورة وسط اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وغيرها من المناطق، وفقاً لـ"رويترز".
ويزيد التقدير الأخير للمفوضية بمقدار ضعف ما توقعته في شهر مايو الماضي بعد بدء الصراع بوقت وجيز.