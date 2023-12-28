سفارة إسرائيل في كوريا الجنوبية تحذف مقطع فيديو لهجوم مختلق لـ"حماس" على سيول

اضطرت السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية حذف مقطع فيديو من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور ملثمين يهاجمون مدنيين في سيول في إشارة إلى هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل، بعد انتقادات وزارة الخارجية الكورية الجنوبية للسفارة، بحسب ما أفادت "فرانس برس" اليوم (الخميس).