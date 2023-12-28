سفارة إسرائيل في كوريا الجنوبية تحذف مقطع فيديو لهجوم مختلق لـ"حماس" على سيول

اضطرت السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية حذف مقطع فيديو من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور ملثمين يهاجمون مدنيين في سيول في إشارة إلى هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل، بعد انتقادات وزارة الخارجية الكورية الجنوبية للسفارة، بحسب ما أفادت "فرانس برس" اليوم (الخميس).
وقالت الوزارة في بيان: "إن قتل وخطف مدنيين إسرائيليين بأيدي حماس أمر لا يُبرّر، لكن قيام السفارة الإسرائيلية بإنتاج وتوزيع فيديو يتضمن مقارنة مع الوضع الأمني في بلد آخر هو أمر غير مناسب".
وأضافت: "أبلغنا موقفنا إلى سفارة إسرائيل في كوريا الجنوبية، واتخذوا تدابير لسحب الفيديو المذكور".
ويصف الفيديو الذي لم يعد متوافرًا على صفحات السفارة الإسرائيلية، خطف امرأة كورية جنوبية بأيدي مهاجمين مسلحين يفصلونها عن ابنتها يوم عيد الميلاد، وفق مقطع بثته شبكة "واي تي أن" المحلية.