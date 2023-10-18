"إسرائيل" تجلي دبلوماسييها في مصر والمغرب

وحمل المتظاهرون لافتات: "علموا أولادكم أن القدس عربية وأن الكيان الصهيوني محتل"، و"مصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد غزة الصمود"، ووضع عدد من المحامين أعلام مصر وفلسطين على أكتافهم، ورددوا شعارات مثل "غزة غزة أرض العزة"، كما ندد البعض بقتل الأطفال والمدنيين في غارات الاحتلال الإسرائيلي، وتساءل البعض الآخر بشعارات "واحد اتنين الجيش العربي فين".