"لم نستخدم القوة المميتة أو المفرطة".. البرهان رداً على قوات الدعم

في المقابل، ظهر قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في فيديو، وأكّد في وقتٍ سابقٍ اليوم، الموافقة على وقف النار لإيصال المساعدات للمحتاجين، وقال: "لم نستخدم حتى الآن القوة المميتة أو المفرطة، لكن إذا أصرّ الدعم السريع سنضطر إلى استخدامها".