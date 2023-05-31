"لم نستخدم القوة المميتة أو المفرطة".. البرهان رداً على قوات الدعم

قال الجيش السوداني، إن الالتزام بالهدنة لا يمنعهم من الرد على انتهاكات الدعم السريع، وذلك رداً على اتهام قوات الدعم السريع بخرق الجيش السوداني للهدنة.
ونشرت قوات الدعم السريع في بيان نشرته عبر حسابها في "فيسبوك"، إن هجوم الجيش السوداني كان بالمدفعية الثقيلة والمدرعات، ما اضطر قوات الدعم السريع لاستخدام حق الدفاع عن النفس، مشيرة إلى أنها تمكنت من صد هجومهم ومطاردتهم حتى معسكرهم بالإستراتيجية والاستيلاء على المعسكر بكامل عتاده.
في المقابل، ظهر قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في فيديو، وأكّد في وقتٍ سابقٍ اليوم، الموافقة على وقف النار لإيصال المساعدات للمحتاجين، وقال: "لم نستخدم حتى الآن القوة المميتة أو المفرطة، لكن إذا أصرّ الدعم السريع سنضطر إلى استخدامها".