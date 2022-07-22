تظاهر بأنه أمير سعودي.. استعادة مليوني ريال في قضية الأمريكي المحتال

وقال مكتب المدعي العام إنه تمت استعادة جزء من الأموال المسروقة، ولا تزال التحقيقات جارية لاستعادة المزيد من المبالغ لتعويض الضحايا، مشيراً إلى أن المتهم تمت الإطاحة به في نهاية عام 2018 في ولاية فلوريدا.