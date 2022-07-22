تظاهر بأنه أمير سعودي.. استعادة مليوني ريال في قضية الأمريكي المحتال

استعادت شرطة ولاية نيوجيرسي الأمريكية أكثر من 528 ألف دولار (مليونا ريال) من حساب بنكي أمريكي في قضية تتعلق بمواطن أمريكي متهم بالنصب والاحتيال بالتظاهر بأنه أمير سعودي.
وأشار تقرير "نيوجيرسي إيفنيق بوست"، أن المتهم أنتوني جينياك وهو من مواليد كولومبيا استخدم اسم "خالد" وكان يقدم نفسه لضحاياه على أنه أمير سعودي باستخدام هويات ورخصة قيادة مزيفة.
ووفقاً لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لفلوريدا، فقد احتال "جينياك" على 26 ضحية على الأقل من خمس دول أو أكثر، وتمكن من جمع مبالغ تقدر بأكثر من 8 ملايين دولار.
وقال مكتب المدعي العام إنه تمت استعادة جزء من الأموال المسروقة، ولا تزال التحقيقات جارية لاستعادة المزيد من المبالغ لتعويض الضحايا، مشيراً إلى أن المتهم تمت الإطاحة به في نهاية عام 2018 في ولاية فلوريدا.