واشنطن لا تأسف البتة لمقتل عدد كبير من العسكريين الروس بضربة صاروخية أوكرانية

أعلن البيت الأبيض الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تأسف البتة لمقتل عدد كبير من العسكريين الروس بضربة صاروخية نفّذها الجيش الأوكراني ليلة رأس السنة.
وأتى تصريح الرئاسة الأمريكية بُعَيد ساعات على إعلان روسيا أن 89 من عسكرييها قُتِلوا ليلة رأس السنة، في ضربة صاروخية أوكرانية استهدفتهم في ماكيفكا في شرق أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحافيين في البيت الأبيض: "ليس هناك أي تَحَسّر من جانب الإدارة (الأمريكية).. هذه حرب.. (الأوكرانيون) تعرضوا للغزو وهم يقاومون ويدافعون عن أنفسهم".
ولم يعلّق كيربي على حصيلة القتلى التي أقرت بها وزارة الدفاع الروسية؛ في حين أكد الجيش الأوكراني أن الحصيلة أكبر بكثير مما أعلنته موسكو، وتبلغ 400 قتيل و300 جريح.
وشدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي على أن "العسكريين الروس الموجودين على أراضي أوكرانيا، هم هدف مشروع لأي عمل عسكري تقوم به أوكرانيا.. نقطة على السطر".