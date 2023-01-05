واشنطن لا تأسف البتة لمقتل عدد كبير من العسكريين الروس بضربة صاروخية أوكرانية

وأتى تصريح الرئاسة الأمريكية بُعَيد ساعات على إعلان روسيا أن 89 من عسكرييها قُتِلوا ليلة رأس السنة، في ضربة صاروخية أوكرانية استهدفتهم في ماكيفكا في شرق أوكرانيا.