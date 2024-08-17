أكّدت مديرة الاتصالات بمحطة زابوروجيه الكهرذرية يفغينيا ياشينا؛ ضمان موظفي المحطة سلامتها بالكامل، على خلفية الأنباء حول نيّة نظام كييف ضرب المحطة بقنبلة قذرة واتهام روسيا.
وقالت ياشينا؛ لوكالة "نوفوستي": "نضمن التشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية بالكامل".
وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت الأجهزة الأمنية الروسية أن القوات الأوكرانية تخطط لمهاجمة محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة الكهرذرية، وأكدت نيّة المسلحين استخدام رؤوس حربية تحتوي على مادة مشعة تمّ تسليمها بالفعل للإرهابيين في مقاطعة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
إلى ذلك، لم يصدر أيُّ تعليقٍ من مكتب أمين عام الأمم المتحدة على معلومات "نوفوستي" بأن القوات الأوكرانية تستعد لمهاجمة المحطتين النوويتين، وأعاد توجيه هذا الأمر إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم ترد بعد على تقارير عن هذا التهديد.
بدوره، أكّد سيرغي ليبيديف؛ منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف- جنوب أوكرانيا، أن الهجوم الذي خططت له القوات الأوكرانية تمّ إعداده بإشراف استخبارات غربية في مقدمتها البريطانية.