"ضرب محطة زابوروجيه النووية بقنبلة قذرة".. مزاعم روسية عن خطة أوكرانية ونفي!

إلى ذلك، لم يصدر أيُّ تعليقٍ من مكتب أمين عام الأمم المتحدة على معلومات "نوفوستي" بأن القوات الأوكرانية تستعد لمهاجمة المحطتين النوويتين، وأعاد توجيه هذا الأمر إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم ترد بعد على تقارير عن هذا التهديد.