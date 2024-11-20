غزة.. مستشفى كمال عدوان في جباليا يطلق نداء استغاثة

وأفاد المستشفى بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد منع دخول الدواء والمستلزمات الطبية والطعام والوقود، وكذلك مركبات الإسعاف لشمال القطاع، حيث باتت المستشفيات في الشمال عاجزة عن تلبية نداءات الاستغاثة التي تصل إليها، لافتة النظر إلى أن عملية نقل الشهداء والجرحى للمستشفى تتم بطرق بدائية، قد تكون نقلًا على الأكتاف أو العربات التي تجرها الحيوانات إن وُجِدَت.